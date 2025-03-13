Точна причина смерті не називається. Однак тривалий час "The Big O" боровся з онкологічним захворюванням, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт НБА.

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Чим був відомий Міллер

Олівер Міллер увійшов в історію НБА, як найважчий баскетболіст ліги. Під завершення кар'єри американець важив до 170 кілограмів, а максимально його вага доходила до 180 кілограмів.

У 1991 році він став найкращим гравцем Південно-західної конференції у складі університету Арканзас і привернув увагу тренерського штабу Фінікс Санз. Саме у цьому клубі габаритний центровий через рік дебютував у НБА.

У першому ж сезоні молодий гравець дійшов до фіналу ліги. У вирішальному протистоянні перемогу здобув Чикаго Буллз із легендарним Майклом Джорданом.

Дивіться відео з виступами Міллера в НБА

Довідка. Також "The Big O" виступав за Детройт Пістонс, Торонто Репторз, Даллас Маверікс, Сакраменто Кінгз і Міннесоту Тімбервулвз. Всього в НБА він провів 493 матчі.

Зазначимо, що у 2011 році Олівер Міллер під час сімейного барбекю побив чоловіка своєї сестри. За цей інцидент, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю, він на рік був ув'язнений з 5-річним випробувальним терміном після звільнення. Останні роки свого життя американець проживав у Фініксі, де тренував місцеві баскетбольні команди.