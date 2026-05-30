"Воліли б, щоб я мовчала": після матчу Ролан Гаррос Олійникова звернулась до тенісного світу

Українська тенісистка Олександра Олійникова зробила важливу заяву після поразки у третьому колі Ролан Гаррос. Наша представниця відзначила важливість свободи слова.

Олійникова розповіла, що у тенісному турі вистачає людей які не згідні з її українською громадянською позицією. Слова Олександри передає 24 Канал.

Що сказала спортсменка?

Після поразки у третьому колі одиночного жіночого розряду на Відкритому чемпіонаті Франції від росіянки Діани Шнайдер, яка виступала на турнірі фінансованому Газпромом не побачила у цьому нічого поганого, Олександра Олійникова дала пресконференцію.

Я знаю, що деякі люди не згодні з моїми діями. Я знаю, що деякі люди воліли б, щоб я мовчала. Але те, що я роблю, – це не про політику, це про людяність. Коли людей вбивають, коли гинуть діти, коли насильство виправдовують або прославляють, ми не можемо робити вигляд, що нічого не відбувається,

– сказала Олександра.

Тенісистка зазначила, що відвертатись від російських злочинів в Україні є неприпустимим. Вона наголосила на тому, що творці Жіночої тенісної асоціації керувались зовсім не бізнесовими інтересами.

Наша організація була створена такими першопрохідцями, як Біллі Джин Кінг, не для того, щоб гроші і розкіш стали єдиними цінностями в жіночому тенісі. Вони хотіли чогось більшого. Вони хотіли, щоб у нас був голос, щоб ми надихали інших робити світ кращим, щоб ми були прикладом для молодих спортсменів,

– зазначила Олійникова.

Українка додала, що на тенісна спільнота повинна думати за речі значно глибші, ніж кількість накопиченого багатства.

Ми, як гравці, несемо відповідальність, яка виходить за межі тенісу, тому що спорт завжди має бути на боці людяності. А людяність не повинна бути питанням вибору. Дякую,

– заявила Олександра.

Додамо, що Діану Шнайдер, яка перемогла у двох сетах із рахунком 7:5 та 6:1, запитали про її участь в турнірі від Газпром, а також про державну нагороду, яку їй вручив російський диктатор Путін після "срібла" у парних змаганнях Олімпіади-2024. Росіянка відповіла, що вона на Ролан Гаррос збирається говорити про теніс.

Що про позицію Олійникової говорять інші тенісистки?

Громадянська позиція Олександри отримала відгук насамперед в інших українок. Марта Костюк похвалила Олійникову за її інформаційну боротьбу і сказала, що вона згідна з усіма тезами колеги.

Висловила підтримку землячці також й Еліна Світоліна. Вона додала, що цінує її відвертість та щиру.

Днями Марта Костюк розповідала, що російська ракета влучила у 100 метрах від будинку, де у Києві мешкає її родина.