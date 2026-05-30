Олейникова рассказала, что в теннисном туре хватает людей, которые не согласны с ее украинской гражданской позицией. Слова Александры передает 24 Канал.

Что сказала спортсменка?

После поражения в третьем круге одиночного женского разряда на Открытом чемпионате Франции от россиянки Дианы Шнайдер, которая выступала на турнире финансируемом Газпромом не увидела в этом ничего плохого, Александра Олейникова дала пресс-конференцию.

Я знаю, что некоторые люди не согласны с моими действиями. Я знаю, что некоторые люди предпочли бы, чтобы я молчала. Но то, что я делаю, – это не о политике, это о человечности. Когда людей убивают, когда гибнут дети, когда насилие оправдывают или прославляют, мы не можем делать вид, что ничего не происходит,

– сказала Александра.

Теннисистка отметила, что отворачиваться от российских преступлений в Украине недопустимо. Она отметила,, что создатели Женской теннисной ассоциации руководствовались вовсе не бизнес-интересами.

Наша организация была создана такими первопроходцами, как Билли Джин Кинг, не для того, чтобы деньги и роскошь стали единственными ценностями в женском теннисе. Они хотели чего-то большего. Они хотели, чтобы у нас был голос, чтобы мы вдохновляли других делать мир лучше, чтобы мы были примером для молодых спортсменов,

– отметила Олейникова.

Украинка добавила, что на теннисное сообщество должно думать за вещи значительно глубже, чем количество накопленного богатства.

Мы, как игроки, несем ответственность, которая выходит за пределы тенниса, потому что спорт всегда должен быть на стороне человечности. А человечность не должна быть вопросом выбора. Спасибо,

– заявила Александра.

Добавим, что Диану Шнайдер, которая победила в двух сетах со счетом 7:5 и 6:1, спросили о ее участии в турнире от Газпром, а также о государственной награде, которую ей вручил российский диктатор Путин после "серебра" в парных соревнованиях Олимпиады-2024. Россиянка ответила, что она на Ролан Гаррос собирается говорить о теннисе.

Что о позиции Олейниковой говорят другие теннисистки?

Гражданская позиция Александры получила отклик прежде всего у других украинок. Марта Костюк похвалила Олейникову за ее информационную борьбу и сказала, что она согласна со всеми тезисами коллеги.

Выразила поддержку землячке также и Элина Свитолина. Она добавила, что ценит ее откровенность и искренность.

На днях Марта Костюк рассказывала, что российская ракета попала в 100 метрах от дома, где в Киеве живет ее семья.