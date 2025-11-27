"Нижче одеської каналізації": легенда збірної України дав емоційний прогноз на гру Динамо в ЛК

У четвер, 27 листопада, відбудуться матчі четвертого туру Ліги конференцій з футболу. В одному з них кіпрська Омонія вдома прийматиме київське Динамо.

"Біло-сині" підходять до цього протистояння у кризовому стані, маючи в пасиві серію з трьох поспіль поразок в УПЛ. Своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку поділився колишній гравець збірної України Іван Гецко, повідомляє 24 Канал із посиланням на NV.

Що сказав Гецко про Динамо?

Фахівець висловився про чинний стан справ у столичному клубі. Він жорстко розкритикував динамівців за провальні результати та прокоментував можливу відставку Олександра Шовковського, яку наразі активно обговорюють.

Шовковський висить на волосині від звільнення вже давно. Але який у цьому сенс, якщо ніхто не робить висновків? Така провальна серія – кому, де, коли… Це трохи лякає. І найголовніше – місце в турнірній таблиці. Це просто крах. Динамо Київ опустилося, як кажуть, нижче одеської каналізації,

– заявив Гецко.

Автор першого гола в історії збірної України сказав, що іноземні фахівці зараз не дуже хотіли б приїжджати до України й працювати в Динамо. Але, на його думку, у нас є тренери не гірші, тому в нього виникає багато запитань щодо кадрових рішень керівництва Динамо.

"Чи може матч проти Омонії стати останнім для Шовковського? Я думаю, що зараз у клубі якісь інші справи. Тому що після таких поразок і такого спаду в нормальній ситуації вже б змінили трьох-чотирьох тренерів. Може, у Шовковського божевільний контракт, і якщо його розірвати, то Динамо буде змушене заплатити великі відступні, тому з ним працюють далі. Сумніваюсь, що це станеться найближчим часом", – додав спеціаліст.

Омонія – Динамо: який прогноз зробив Гецко?

Також експерт висловився про майбутню гру киян у Лізі конференцій. Попри провальні виступи, він переконаний, що Динамо зобов'язане перегравати кіпрський клуб.

Київське Динамо знають усі, а це – Кіпр. Гравці, які колись виступали за Динамо, сказали б, що вони такий клуб перемогли б на одній нозі. Тому говорити про якісь нічиї… У мене навіть язик не повертається. Перемога має бути однозначно, треба грати на перемогу. Мій прогноз? Я б хотів, щоб Динамо перемогло з різницею у два голи,

– сказав Гецко.

Зазначимо, що на передматчевій пресконференції в коментарі для Трибуни Олександр Шовковський висловився про кадрові проблеми команди. Він заявив, що до вже присутніх у лазареті Андрія Ярмоленка, Миколи Шапаренка та Крістіана Біловара додався Володимир Бражко. У нього діагностували перелом ребра після гри з Колосом.

Як виступає Динамо в сезоні-2025/2026?