"Нижче одеської каналізації": легенда збірної України дав емоційний прогноз на гру Динамо в ЛК
- Іван Гецко жорстко розкритикував київське Динамо за провальні результати, зазначивши, що тренер Олександр Шовковський може бути близьким до відставки.
- Попри кризовий стан команди, Гецко вважає, що Динамо зобов'язане перемагати кіпрську Омонію в Лізі конференцій, прогнозуючи перемогу з різницею у два голи.
У четвер, 27 листопада, відбудуться матчі четвертого туру Ліги конференцій з футболу. В одному з них кіпрська Омонія вдома прийматиме київське Динамо.
"Біло-сині" підходять до цього протистояння у кризовому стані, маючи в пасиві серію з трьох поспіль поразок в УПЛ. Своїми очікуваннями від майбутнього поєдинку поділився колишній гравець збірної України Іван Гецко, повідомляє 24 Канал із посиланням на NV.
Що сказав Гецко про Динамо?
Фахівець висловився про чинний стан справ у столичному клубі. Він жорстко розкритикував динамівців за провальні результати та прокоментував можливу відставку Олександра Шовковського, яку наразі активно обговорюють.
Шовковський висить на волосині від звільнення вже давно. Але який у цьому сенс, якщо ніхто не робить висновків? Така провальна серія – кому, де, коли… Це трохи лякає. І найголовніше – місце в турнірній таблиці. Це просто крах. Динамо Київ опустилося, як кажуть, нижче одеської каналізації,
– заявив Гецко.
Автор першого гола в історії збірної України сказав, що іноземні фахівці зараз не дуже хотіли б приїжджати до України й працювати в Динамо. Але, на його думку, у нас є тренери не гірші, тому в нього виникає багато запитань щодо кадрових рішень керівництва Динамо.
"Чи може матч проти Омонії стати останнім для Шовковського? Я думаю, що зараз у клубі якісь інші справи. Тому що після таких поразок і такого спаду в нормальній ситуації вже б змінили трьох-чотирьох тренерів. Може, у Шовковського божевільний контракт, і якщо його розірвати, то Динамо буде змушене заплатити великі відступні, тому з ним працюють далі. Сумніваюсь, що це станеться найближчим часом", – додав спеціаліст.
Омонія – Динамо: який прогноз зробив Гецко?
Також експерт висловився про майбутню гру киян у Лізі конференцій. Попри провальні виступи, він переконаний, що Динамо зобов'язане перегравати кіпрський клуб.
Київське Динамо знають усі, а це – Кіпр. Гравці, які колись виступали за Динамо, сказали б, що вони такий клуб перемогли б на одній нозі. Тому говорити про якісь нічиї… У мене навіть язик не повертається. Перемога має бути однозначно, треба грати на перемогу. Мій прогноз? Я б хотів, щоб Динамо перемогло з різницею у два голи,
– сказав Гецко.
Зазначимо, що на передматчевій пресконференції в коментарі для Трибуни Олександр Шовковський висловився про кадрові проблеми команди. Він заявив, що до вже присутніх у лазареті Андрія Ярмоленка, Миколи Шапаренка та Крістіана Біловара додався Володимир Бражко. У нього діагностували перелом ребра після гри з Колосом.
Як виступає Динамо в сезоні-2025/2026?
Кияни у статусі чемпіона успішно розпочали кампанію в УПЛ, здобувши чотири стартові перемоги. Проте після цього "біло-сині" лише в одній грі з дев'яти змогли здолати суперників і наразі відстають від Шахтаря, який очолює турнірну таблицю, вже на десять очок.
Не найкращим чином справи йдуть у столичного клубу й у єврокубках. Динамо починало свій шлях із кваліфікації Ліги чемпіонів, але врешті-решт опинилося у Лізі конференцій. У третьому за статусом міжнародному турнірі після трьох турів підопічні Шовковського мають у своєму активі три залікові бали та посідають 24 сходинку.
У Кубку України кияни пробилися поки до чвертьфіналу. Наступного суперника вони дізнаються під час жеребкування 28 листопада.
Всього динамівці провели 24 офіційні матчі. У них вони здобули лише 11 перемог при п'яти нічиїх та восьми поразках.