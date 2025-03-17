Прогрес Світоліної та рекорд Соболєвої: оновлений рейтинг WTA після "тисячника" в Індіан-Веллсі
- Еліна Світоліна піднялася на 22-ге місце у світовому рейтингу WTA після виходу до чвертьфіналу на турнірі в Індіан-Веллсі.
- Анастасія Соболєва ввійшла в топ-200 світового рейтингу, встановивши особистий рекорд, завдяки півфіналу на турнірі в Угорщині, а Леся Цуренко вперше з 2010 року залишила топ-200.
Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Найстатуснішим серед них був турнір серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі.
Україну в одиночному розряді представляли чотири тенісистки. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до чвертьфіналу, повідомляє 24 Канал.
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Як змінилися позиції українських спортсменок
Уродженка Одеси протягом турніру перемогла трьох американок – Ешлін Крюгер, Даніель Коллінс і Джессіку Пегулу. Після цього Еліна поступилася майбутній переможниці турніру "нейтральній" Міррі Андрєєвій. Завдяки такому виступу Світоліна зберегла статус першої ракетки України та піднялася на 22-ге місце у світовому рейтингу.
До 1/8 фіналу дійшла Марта Костюк, де поступилася дев'ятій ракетці світу Чжен Ціньвень. Такий результат відкинув киянку на п'ять сходинок і тепер вона посідає 29-ту позицію.
Завдяки виходу до 1/16 фіналу Даяна Ястремська покращила свій рейтинг на чотири місця, а Ангеліна Калініна опустилася на одне через поразку в першому колі.
Окремо варто відзначити прогрес Анастасії Соболєвої. 20-річна уродженка Дніпра завдяки півфіналу на 75-тисячнику в Угорщині ввійшла в топ-200 світового рейтингу, встановивши особистий рекорд.
Українки в топ-200 світового рейтингу
- 22. Еліна Світоліна – 2130 очок (+1 позиція)
- 29. Марта Костюк – 1685 (-5)
- 42. Даяна Ястремська – 1284 (+4)
- 55. Ангеліна Калініна – 1072 (-1)
- 108. Юлія Стародубцева – 682 (+2)
- 137. Дарія Снігур – 528 (-9)
- 197. Анастасія Соболєва – 352 (+22)
До слова. Вперше з липня 2010 року залишила топ-200 Леся Цуренко. Вона не грала офіційних матчів після поразки від Сіньї Краус у матчі Кубка Біллі Джин Кінг у листопаді минулого року.
Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнко, на шосту сходинку піднялася Мірра Андрєєва, а десятку залишила Паула Бадоса.
Рейтинг WTA: топ-10
- Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 9606 очок
- Іга Швьонтек (Польща) – 7375
- Коко Гофф (США) – 6063
- Джесіка Пегула (США) – 5361
- Медісон Кіз (США) – 5004
- Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 4710 (+5 позицій)
- Жасмін Паоліні (Італія) – 4518 (-1)
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4448 (-1)
- Чжен Ціньвень (Китай) – 3985
- Емма Наварро(США) – 3859 (-2)