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Sport News 24 Теніс Прогрес Світоліної та рекорд Соболєвої: оновлений рейтинг WTA після "тисячника" в Індіан-Веллсі
17 березня, 13:12
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Прогрес Світоліної та рекорд Соболєвої: оновлений рейтинг WTA після "тисячника" в Індіан-Веллсі

Денис Іваненко
Основні тези
  • Еліна Світоліна піднялася на 22-ге місце у світовому рейтингу WTA після виходу до чвертьфіналу на турнірі в Індіан-Веллсі.
  • Анастасія Соболєва ввійшла в топ-200 світового рейтингу, встановивши особистий рекорд, завдяки півфіналу на турнірі в Угорщині, а Леся Цуренко вперше з 2010 року залишила топ-200.

Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Найстатуснішим серед них був турнір серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Україну в одиночному розряді представляли чотири тенісистки. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до чвертьфіналу, повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських спортсменок

Уродженка Одеси протягом турніру перемогла трьох американок – Ешлін Крюгер, Даніель Коллінс і Джессіку Пегулу. Після цього Еліна поступилася майбутній переможниці турніру "нейтральній" Міррі Андрєєвій. Завдяки такому виступу Світоліна зберегла статус першої ракетки України та піднялася на 22-ге місце у світовому рейтингу.

До 1/8 фіналу дійшла Марта Костюк, де поступилася дев'ятій ракетці світу Чжен Ціньвень. Такий результат відкинув киянку на п'ять сходинок і тепер вона посідає 29-ту позицію.

Завдяки виходу до 1/16 фіналу Даяна Ястремська покращила свій рейтинг на чотири місця, а Ангеліна Калініна опустилася на одне через поразку в першому колі.

Окремо варто відзначити прогрес Анастасії Соболєвої. 20-річна уродженка Дніпра завдяки півфіналу на 75-тисячнику в Угорщині ввійшла в топ-200 світового рейтингу, встановивши особистий рекорд.

Українки в топ-200 світового рейтингу

  • 22. Еліна Світоліна – 2130 очок (+1 позиція)
  • 29. Марта Костюк – 1685 (-5)
  • 42. Даяна Ястремська – 1284 (+4)
  • 55. Ангеліна Калініна – 1072 (-1)
  • 108. Юлія Стародубцева – 682 (+2)
  • 137. Дарія Снігур – 528 (-9)
  • 197. Анастасія Соболєва – 352 (+22)

До слова. Вперше з липня 2010 року залишила топ-200 Леся Цуренко. Вона не грала офіційних матчів після поразки від Сіньї Краус у матчі Кубка Біллі Джин Кінг у листопаді минулого року.

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнко, на шосту сходинку піднялася Мірра Андрєєва, а десятку залишила Паула Бадоса.

Рейтинг WTA: топ-10

  1. Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 9606 очок
  2. Іга Швьонтек (Польща) – 7375
  3. Коко Гофф (США) – 6063
  4. Джесіка Пегула (США) – 5361
  5. Медісон Кіз (США) – 5004
  6. Мірра Андрєєва ("нейтральна") – 4710 (+5 позицій)
  7. Жасмін Паоліні (Італія) – 4518 (-1)
  8. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4448 (-1)
  9. Чжен Ціньвень (Китай) – 3985
  10. Емма Наварро(США) – 3859 (-2)