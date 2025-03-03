Україну в одиночному розряді представляли три тенісистки. Найкраще виступила Ангеліна Калініна, яка пробилася до 1/8 фіналу, повідомляє 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських спортсменок

Уродженка Нової Каховки стала єдиною українкою, яка змогла подолати перше коло турніру в Мексиці. Проте цього виявилося недостатньо, щоб зберегти свої позиції – вона опустилася на 54-те місце.

В 1/16 фіналу зазнала поразки Марта Костюк. Такий результат відкинув киянку на п'ять сходинок, що позбавило її статусу першої ракетки України.

Його повернула собі Еліна Світоліна. Одеситка не змагалася на минулому тижні, але змогла піднятися на одну позицію. Всі інші українки в топ-150 мають мінімальний регрес у рейтингу.

Українки в топ-150 світового рейтингу

23. Еліна Світоліна – 1980 очка (+1 позиція)

24. Марта Костюк – 1955 (-5)

46. Даяна Ястремська – 1229 (-2)

54. Ангеліна Калініна – 1072 (-2)

110. Юлія Стародубцева – 681 (-1)

128. Дарія Снігур – 576 (-1)

Зазначимо, що в топ-10 світового рейтингу відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою залишається Арина Сабалєнко, на восьму сходинку піднялася Емма Наварро, а десятку тепер замикає Паула Бадоса.

Рейтинг WTA: топ-10