"Хотів би побачити цей бій": онук Мухаммеда Алі порівняв Усика з легендарним дідусем

Олександр Усик у 2024 році безапеляційно зачистив хевівейт, здолавши двічі до того непереможного Тайсона Ф'юрі. Після цього почало з'являтися чимало розмов, що він є одним з найкращих боксерів усіх часів.

Деякі експерти ставлять українця навіть на один рівень з іконою боксу Мухаммедом Алі. Своєю думкою щодо цього поділився онук легендарного американця Ніко Алі Уолш, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Sean Zittel.

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Приємне порівняння для обох чемпіонів

Він продовжив шлях свого дідуся й також будує боксерську кар'єру. Боєць середньої ваги оцінив велич Олександра Усика та розповів, хто, на його думку, здобув би перемогу в очному протистоянні:

"Вони схожі. У мого діда й Усика день народження в один день, ідентичний зріст і фактично однакова вага. Коли я бачу Усика, то уявляю сучасну версію мого діда. Люди думали, що Ф'юрі надто великий, але українець виконав колосальну роботу на рингу. Це ідеальний боксер для суперважкої ваги.

Але я, як і раніше, впевнений, що Мухаммед Алі домінував би в сучасному хевівейті. Ви розумієте, що я упереджений, але я хотів би побачити бій Усика та мого діда. Звичайно, я вірю, що Алі б переміг, проте це чудовий бій. В Усика є особистість, талант, характер – таке рідко зустрічається в сучасному боксі".

До слова. Мухаммед Алі виступав на професійному рівні з 1960 по 1981 рік. Він провів на професійному рівні 61 бій, у якому здобув 56 перемог.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик розповідав, кого вважає найкращим боксером в історії. Він виділив саме Мухаммеда Алі.