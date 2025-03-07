27-річний воїн загинув 16 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Вовчанська, Харківська область. У героя залишились батьки, дружина та маленька донька, повідомляє 24 канал із посиланням на Спортивний Комітет України.

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Що відомо про Ореста Малованюка

Орест Малованюк був випускником Чернівецького національного університету, де навчався на факультеті фізичної культури, спорту та реабілітації. У послужному списку легкоатлета є звання Майстра спорту України.

Малованюк також ставав чемпіоном України зі спортивного орієнтування та легкої атлетики. У 2018 році Орест тріумфував на молодіжній першості країни з бігу на 1 милю.

З 2017 року Орест Малованюк став на захист України від російських окупантів та побував у багатьох гарячих точках – Слов'янськ, Бахмутський напрямок, Хромове, Кліщіївка. Воїн відповідав за наземну та повітряну розвідку.

"Тайпан" був лейтенантом Державної прикордонної служби, а також командиром розвідувальної групи "Гарт". Військовий досвід, навички та холоднокровність зробили відомим Ореста Малованюка серед ворогів, які боялись його.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям загиблого воїна. Вічна слава Герою України!