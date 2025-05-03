Ще один любитель кривавих грошей: ексгравець Дніпра зіграє у гала-матчі московського ЦСКА
- Колишній гравець Дніпра Осмар Феррейра зіграє у гала-матчі на честь 20-річчя перемоги ЦСКА в Кубку УЄФА.
- Феррейра раніше грав за ЦСКА, Дніпро, а також виступав в оренді за ПСВ та Сан-Лоренцо.
Колишній аргентинський півзахисник Осмар Феррейра відгукнувся на запрошення московського ЦСКА зіграти у виставковому матчі. Росіяни святкуватимуть 20-річчя перемоги в Кубку УЄФА.
Російський ЦСКА оголосив про участь в гала-матчі ветеранів своїх колишніх легіонерів з Бразилії та Аргентини. Серед них опинився ексгравець українського Дніпра Осмар Феррейра, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Феррейра склав компанію Макелеле
Пресслужба ЦСКА у соціальних мережах зробила публікацію із запрошеними легіонерами, які приїдуть в Москву. Аргентинець поділився цим дописом у сторіз.
Феррейра отримав запрошення від ЦСКА / фото з інстаграму російського клубу
Поєдинок на честь 20-річчя перемоги в Кубку УЄФА відбудеться 18 травня. У ньому зіграє збірна європейських зірок і ветерани ЦСКА.
На запрошення відвідати столицю країни-агресорки вже відгукнулися бразилець Андерсон Полга, колумбієць Маріо Єпес, камерунець Жеремі Нжітап і колишній одноклубник Андрія Шевченка – француз Клод Макелеле.
Що відомо про Осмара Феррейру
- Осмар Феррейра перейшов до ЦСКА з аргентинського Рівер Плейту за 2,5 мільйони євро.
- Однак в московському клубі програв конкуренцію Юрію Жиркову, втративши місце в основі.
- За два сезони він зіграв за "коней" лише 23 матчі, у яких забив два голи. Після цього аргентинець грав на правах оренди за ПСВ та Сан-Лоренцо.
- У 2008 році Дніпро викупив права на футболіста за 3,5 мільйони євро. За дніпрян Феррейра зіграв 69 матчів (7 голів) та повернувся до Аргентини.
- На його рахунку є кілька матчів за молодіжні збірні Аргентини.