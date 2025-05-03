Ще один любитель кривавих грошей: ексгравець Дніпра зіграє у гала-матчі московського ЦСКА

Колишній аргентинський півзахисник Осмар Феррейра відгукнувся на запрошення московського ЦСКА зіграти у виставковому матчі. Росіяни святкуватимуть 20-річчя перемоги в Кубку УЄФА.

Російський ЦСКА оголосив про участь в гала-матчі ветеранів своїх колишніх легіонерів з Бразилії та Аргентини. Серед них опинився ексгравець українського Дніпра Осмар Феррейра, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Феррейра склав компанію Макелеле

Пресслужба ЦСКА у соціальних мережах зробила публікацію із запрошеними легіонерами, які приїдуть в Москву. Аргентинець поділився цим дописом у сторіз.

Феррейра отримав запрошення від ЦСКА / фото з інстаграму російського клубу

Поєдинок на честь 20-річчя перемоги в Кубку УЄФА відбудеться 18 травня. У ньому зіграє збірна європейських зірок і ветерани ЦСКА.

На запрошення відвідати столицю країни-агресорки вже відгукнулися бразилець Андерсон Полга, колумбієць Маріо Єпес, камерунець Жеремі Нжітап і колишній одноклубник Андрія Шевченка – француз Клод Макелеле.

Що відомо про Осмара Феррейру