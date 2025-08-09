Адміністрація президента США Джо Байдена розглядала можливість вислання зі Сполучених Штатів російських хокеїстів з НХЛ. Такий крок мав стати важелем тиску на Росію.

На початку серпня 2024 року США, Німеччина та Росія провели найбільший обмін ув'язненими з часів Холодної війни. Одним з важелів впливу на Росію тоді розглядали висилку російських хокеїстів з НХЛ, пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Чому російських хокеїстів не депортували зі США?

За інформацією джерела, в адміністрації Байдена побоювалися, що Путін відмовиться відпускати політв'язнів. Тодішній радник з нацбезпеки США Джейк Салліван розглядав варіант з депортацією російських зірок НХЛ.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обмірковував можливість натиснути на Путіна, виставивши з НХЛ російських зірок, зокрема Олександра Овечкіна. Це розглядалося як альтернатива проханню до союзника США Німеччини про звільнення російського кілера, засудженого до довічного ув’язнення,

– йдеться у матеріалі.

Врешті-решт адміністрація Байдена відмовилася від такого кроку через ризик зірвати масштабний обмін.

Довідка. Олександр Овечкін відомий підтримкою политики російського диктатора Володимира Путіна. Найкращий бомбардир НХЛ створив рух Putin Team напередодні президентських виборів.

1 серпня 2024 року обмін ув'язненими відбувся. Росія віддала 16 політв'язнів, зокрема журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, правозахисника Володимира Кара-Мурзу та колишнього морського піхотинця Пола Вілана.

Натомість до країни-терористки вирушили 10 осіб на чолі з російським кілером Вадимом Красіковим.

