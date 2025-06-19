Російські спортсмени опинились під серйозними санкціями після початку повномасштабної війни в Україні. Атлетів з країни-терористки не допускають до змагань або ж змушують виступати під нейтральним прапором, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни ниють від санкцій

Через ці санкції прихильники російської влади постійно влаштовують істерики. Черговою ганебною заявою відзначився чотириразовий переможець Олімпійських ігор з біатлону Алєксандр Тіхонов.

Прихильника Путіна обурило, що Міжнародна федерація хокею не привітала двох росіян із перемогою в Кубку Стенлі. Тіхонов в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ звинуватив організацію в упередженості, а також образився на критику Путіна.

Подивіться, що діється в інтернеті! Поливають брудом навіть президента Росії. Американці з Ізраїлем бомблять щосили, а всі мовчать. Причина того, що наших гравців не привітали, виключно політична. Це слабкість російських позицій. Так можуть і Росію викреслити з історії людства. Силу силою, жодної дипломатії. Тільки так нас буду поважати,

– заявив Тіхонов.

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Нагадаємо, що всіх спортсменів з Росії у командних видах спорту дискваліфіковано через війну в Україні. Через це Росія вперше в історії не візьме участь у хокейному турнірі на зимових Олімпійських іграх-2026.

Натомість індивідуальним атлетам дозволяється брати участь у змаганнях в нейтральному статусі. Але вони мають довести Міжнародному олімпійському комітету свою непідтримку війни та неналежність до військових структур Росії.