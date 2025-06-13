Легендарний хокеїст розніс чиновника за його висловлювання. Олімпійський чемпіон додав, що Рубіо від імені громадян США привітав народ, який підтримує вбивства українців, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку Гашека в Х.

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Реакція Гашека на слова Рубіо

Домінік Гашек у публікації написав, що Марко Рубіо привітав росіян, які обрали та підтримують Владіміра Путіна – найбільшого злочинця у світі. Легендарний хокеїст наголосив, що кремлівський диктатор відповідальний за смерть мільйонів людей.

Марко Рубіо від імені американських громадян привітав країну, яка щодня вбиває та чинить геноцид проти дітей на території іншої держави,

– написав Гашек.

Олімпійський чемпіон додав, що США на чолі з Дональдом Трампом є прихильником імперіалістичної Росії проти всього демократичного світу.

До слова. Домінік Гашек з початку повномасштабного вторгнення активно проявляє проукраїнську позицію. Легенда НХЛ засудив агресію з боку Росії.

Раніше Домінік Гашек відреагував на ганебну заяву Владіміра Медінского про депортованих українських дітей.