Легендарный хоккеист разнес чиновника за его высказывания. Олимпийский чемпион добавил, что Рубио от имени граждан США поздравил народ, который поддерживает убийства украинцев, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу Гашека в Х.

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Реакция Гашека на слова Рубио

Доминик Гашек в публикации написал, что Марко Рубио поздравил россиян, которые выбрали и поддерживают Владимира Путина – крупнейшего преступника в мире. Легендарный хоккеист отметил, что кремлевский диктатор ответственен за смерть миллионов людей.

Марко Рубио от имени американских граждан поздравил страну, которая ежедневно убивает и совершает геноцид против детей на территории другого государства,

– написал Гашек.

Олимпийский чемпион добавил, что США во главе с Дональдом Трампом является сторонником империалистической России против всего демократического мира.

К слову. Доминик Гашек с начала полномасштабного вторжения активно проявляет проукраинскую позицию. Легенда НХЛ осудил агрессию со стороны России.

Ранее Доминик Гашек отреагировал на позорное заявление Владимира Мединского о депортированных украинских детях.