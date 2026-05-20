Готелі та курорти з падел-кортами: новий стандарт відпочинку

Ще недавно головною ознакою "спортивного" готелю були тенісні корти або поле для гольфу. Тепер у багатьох країнах їх поступово витісняє падел. У готелях Іспанії, Греції, ОАЕ чи Мексики падел-корти вже стали такою ж звичною частиною відпочинку, як басейн, SPA або ресторан біля моря.

За останні кілька років падел перетворився на окрему культуру відпочинку. Люди бронюють готелі через можливість щодня грати, знайомитися з іншими гостями або проводити вечори на корті.

Дивіться також У травні Київ стане столицею спортивного маркетингу: SBC Summit Ukraine повертається вп'яте

Як розвивається падел?

Іспанія на сьогодні є беззаперечним лідером у розвитку паделу, адже тут цей вид спорту давно став частиною повсякденного життя. У Марбельї, на Майорці чи узбережжі Коста-дель-Соль корти є майже в кожному великому курортному комплексі. Часто день там виглядає приблизно однаково: ранкове тренування, сніданок, море, а ввечері – матч із друзями або мінітурнір прямо в готелі.



Іспанія – лідер у розвитку паделу / Фото надане 24 Каналу

Зростання популярності паделу швидко підхопив і готельний бізнес. Великі курорти почали будувати навколо нього цілі спортивні простори. Один із найвідоміших прикладів – Rafael Nadal та його академія на Майорці. Комплекс Rafa Nadal Academy займає понад 24 тисячі квадратних метрів і має 45 тенісних та 19 падел-кортів, серед яких 10 indoor-кортів. На території також працюють готель, SPA, ресторани, спортивна клініка та зони відновлення. Щороку академія приймає тисячі спортсменів і любителів спорту з різних країн. Після відкриття у 2016 році комплекс став одним із найвідоміших спортивних центрів Європи та створив близько 600 робочих місць на Майорці.

Схожим шляхом пішов і Златан Ібрагімовіч. У 2017 році футболіст запустив мережу падел-клубів Padel Zenter. Перший відкрився у Стокгольмі та налічує 9 кортів. Зараз клуби Padel Zenter працюють уже у кількох містах Швеції та Італії, зокрема у Мілані, де комплекс налічує 13 сучасних кортів.



Златан Ібрагімович / Фото надане 24 Каналу

Ібрагімович позиціонує свій Padel Zenter як простір із lounge-зонами, ресторанами, музикою та вечірніми подіями. Сам футболіст неодноразово говорив, що після завершення кар’єри хотів залишитися у світі спорту, а падел став для нього одним із головних бізнес-проєктів.

Падел стає дедалі популярнішим серед світових зірок. У нього регулярно грають Девід Бекхем, Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Неймар, Жерар Піке, Енді Маррей, Єва Лонгорія, Шакіра та Енріке Іглесіас. У Маямі, Дубаї чи Марбельї вже регулярно проходять закриті аматорські турніри та celebrity-матчі, де разом на корт виходять спортсмени, актори та музиканти.



Падел стає популярним серед зірок / Фото надане 24 Каналу

Окремий тренд – поява падел-кортів у дорогих курортах біля моря. У Греції, Португалії, Італії та на Мальдівах готелі включають падел у свої спортивні програми для гостей. Наприклад, у мексиканському Grand Palladium Costa Mujeres працює Rafa Nadal Tennis Center, де можна не лише відпочивати, а й тренуватись за програмами академії Надаля. Вартість проживання у таких комплексах часто стартує від 400 – 600 доларів за ніч, а в преміальних курортах на Мальдівах чи в Дубаї може сягати і кількох тисяч доларів. Попри це, попит лише зростає: для багатьох туристів важливо поєднати відпочинок зі спортом і живим спілкуванням.



Академія Рафаеля Надаля / Фото надане 24 Каналу

Для готельного бізнесу падел став способом створити атмосферу активного та соціального відпочинку. Люди знайомляться прямо на кортах, домовляються про спільні матчі, повертаються у ті самі готелі вже компаніями або сім’ями. І схоже, саме через це падел вже став значно більшим, ніж просто спорт.