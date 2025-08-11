Київське Динамо зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025–2026 проти кіпрського Пафоса. Українцям необхідно брати реванш за поразку в Любліні.

У вівторок, 12 серпня, київське Динамо зіграє матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником українців стане кіпрський Пафос, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч?

Матч Пафос – Динамо онлайн можна буде подивитися в Україні. Пряма трансляція запланована на ОТТ-платформі "Київстар ТБ", а також телеканалі "2+2". Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

Гра пройде у Лімассолі на місцевій "Лімассол Арені". Нагадаємо, що перша гра склалась невдало для Динамо. Кияни у номінально домашній грі в Любліні мінімально поступились Пафосу.

Все вирішив гол Андерсона Сілви на 84-й хвилині. Тепер же Динамо має робити камбек на полі суперника. Перемога в цьому протистоянні виведе підопічних Шовковського у раунд плей-оф кваліфікації.

Там Динамо зійдеться із Лехом або Црвеною Звездою. Якщо ж кияни не пройдуть Пафос, то гратимуть за право виступити в основній стадії Ліги Європи. Суперник – Хамрун Спартанс або Маккабі Тель-Авів.