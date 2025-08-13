У вівторок, 12 серпня, відбулись матчі-відповіді 3-го кола кваліфікації в основу сітку Ліги чемпіонів 2025/2026. В одному з них київське Динамо на виїзді зіграло проти кіпрського Пафоса.

"Біло-сині" поступилися кіпріотам з рахунком 2:0 та вилетіли з Ліги чемпіонів. Відомий український тренер Олег Федорчук прокоментував поразку киян, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Як Федорчук прокоментував поразку від Пафоса?

Олек Федорчук заявив, що у Динамо не було чіткого плану, як здолати Пафос та вийти у наступний раунд Ліги чемпіонів. Спеціаліст наголосив, що після першого матчу можна було сказати про недооцінку суперника.

Федорчук також зробив акцент на слабких місцях Динамо. Тренер вважає, що уся оборона "біло-синіх" не відповідає сучасним стандартам, а Владислав Ванат на вістрі атаки залежить повністю від партнерів.

Олег Федорчук наголосив, що партнерам Ваната забракло креативу, щоб вивести нападника на побачення з голкіпером Пафоса. Фахівець підкреслив, що у матчі слабко виглядали ветерани команди – Буяльський та Ярмоленко.

Одним словом – ганьба. Про дії підопічних Олександра Шовковського в Лімасолі точніше й не скажеш. Свого часу динамівці вже вилітали з Ліги чемпіонів від швейцарського Туна, тепер ось підійшла черга маловідомого Пафосу. І найприкріше, що перемоги кіпріотів не назвеш випадковими. Добре, що хоча б розгрому вдалося уникнути,

– сказав Федорчук.

Нагадаємо, що тепер Динамо продовжить єврокубковий сезон у раунді плей-оф Ліги Європи 2025/2026. "Біло-сині" зустрінуться з переможцем пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.

Раніше повідомяли про те, що Олександр Шовковський прокоментував поразку від Пафоса у Лізі чемпіонів. Головний тренер киян назвав головну проблему команди, яку потрібно вирішити.