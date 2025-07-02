Акція Paint the Ice полягає у масовій розмальовці льоду. Фанати, діти та самі хокеїсти малюють побажання, дякують один одному й згадують сезон, повідомляє 24 Канал.

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Paint the Ice у Києві

Ініціатором події став клуб Kyiv Capitals. Це перший хокейний клуб, заснований в Україні після початку повномасштабної війни. Вболівальники залишили важливі повідомлення поруч з подяками улюбленому клубу за сезон.

Сьогодні ми стаємо частиною міжнародної традиції Paint the Ice. І щиро сподіваємося, що це стане і традицією нашої країни. В умовах війни, коли щодня ми стикаємося з новими викликами, такі події допомагають не втратити відчуття єдності. Коли діти й дорослі малюють разом, ми показуємо, що спорт — це не тільки про гру, а й про підтримку, співпереживання, спільні емоції,

– заявила СЕО клубу Kyiv Capitals Анастасія Зіміна.

Фанати поділились побажаннями на майбутнє, логотипами та власними іменами, а також символічними малюнками на льоді. Серед них були написи "Слава Україні!", "Крим – це Україна", "Дякую ЗСУ", "Free Azov" та "Мама".

Такі події – це можливість для всіх, хто любить хокей вийти на лід, та стати ближчими до команди, яку вони підтримують. У світі це популярна практика, і класно, що вона прийшла в Україну,

– висловився Сергій Черненко, капітан Kyiv Capitals.

Як у Києві пройшла акція Paint the Ice:

Організатори вже планують зробити розмальовку щорічною. Це допоможе розвивати культуру залучення уболівальників і перетворювати хокей на простір обʼєднання навіть у найскладніші часи.

Класно, що ми переймаємо світові традиції, це допомагає розвивати та популяризувати український спорт. У ці часи ми точно маємо це робити, аби показати, що Україна — це не лише країна, на яку напали, а й культурний та спортивний центр, який розвивається та створює нове попри все,

– вважає хокейна вболівальниця Олександра Нікіфоренко.

Що таке Paint the Ice у світі

Традиція Paint the Ice зародилася у Північній Америці на початку 2000-х. Після завершення сезону клуби НХЛ та юніорські команди відкривають арену для фанів цією акцією. Кожен отримує пензлі й фарби, щоб намалювати символи, підписи чи побажання на льоду.

Цей жест вдячності й причетності давно став символом об’єднання людей навколо спорту. Тепер він уперше відбувся і в Україні, даруючи новий формат взаємодії команди та її спільноти.