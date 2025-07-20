Філіппінський боксер зустрівся з Маріо Барріосом. Поєдинок між легендарним "Пак Меном" та американцем тривав усю дистанцію – 12 раундів, повідомляє 24 канал.

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Як завершився бій Пак'яо – Барріос?

Перші два раунди бою були повністю за Менні Пак'яо. У третьому раунді було видно, що Маріо Барріос був молодшим на 12 років, американець декілька раз чудово влучив по обличчю легенди боксу.

У наступних декількох раундах перевага також була на боці Маріо Барріоса. Однак американський боксер видав слабку сьому трихвилинку. Далі філіппінський боксер почав розвивати успіх.

Боксери до кінця зустрічі працювали на зустрічних курсах. У результаті чого судді не визначили переможця поєдинку – нічия. Маріо Барріос зберіг чемпіонський титул у напівсередній вазі за версією WBC.

Відеоогляд бою Пак'яо – Барріос:

Нагадаємо, що до цього Менні Пак'яо провів чималу кількість поєдинків за свою кар'єру. За спиною "Пак Мена" 72 бої у професійному ринзні – 62 перемоги, 8 поразок та 2 нічиї.