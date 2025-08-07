У четвер, 7 серпня, донецький Шахтар не зміг здолати Панатінаїкос у рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026. Гра закінчилась нульовою нічиєю.

Матч-відповідь запланований на 14 серпня. 24 Канал запитав штучний інтелект щодо шансів Шахтаря пробитись до наступного раунду Ліги Європи.

Який прогноз зробив ШІ на шанси Шахтаря пройти Панатінаїкос?

Другий поєдинок відбудеться у Польщі, де Шахтар проводить свої "домашні" матчі у єврокубках. ШІ виділив три фактори, які грають на руку "гірникам" у другій грі.

Перше за все, це загальна сила складу. Попри травму Кевіна, Шахтар вважається індивідуально сильнішою командою у протистоянні проти Панатінаїкоса.

Також у топ-3 штучний інтелект додав досвід донеччан у єврокубках. Адже Шахтар є постійним учасником єврокубкових турнірів.

Нульова нічия у Греції також, на думку Gemini, зіграє на руку донецькому клубу. Команда Арди Турана не пропустила та не програла на виїзді "трилисникам".

Штучний інтелект виділив фактори Панатінаїкоса.



Позитивні фактори Панатінаїкоса / Скриншот із Gemini

На думку ШІ, Шахтар буде фаворитом матчу-відповіді проти Панатінаїкоса. Нульова нічия у Греції дає стратегічну перевагу донеччанам перед другою грою. Такий результат у виїзному матчі вважається позитивним для команди, яка гостювала на полі суперника. Однак другий поєдинок буде дуже складним для обох колективів.

Якщо перед першою грою шанси "гірників" на прохід далі був 65-70 відсотків, то після першого матчу цифри Шахтаря на прохід у наступний раунд Ліги Європи зріс до 70-75 відсотків. ШІ прогнозує непросту перемогу Шахтаря в один або два голи.