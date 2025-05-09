Вслід за Ковтуном: ще один український гімнаст змінить спортивне громадянство

Український гімнаст Пантелій Колодій змінить спортивне громадянство. Він хоче представлятиме збірну США.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) схвалив зміну спортивного громадянства учасника збірної України Пантелія Колодія. Засідання з цього приводу проходило 7−8 травня 2025 року, пише 24 канал з посиланням на FIG.

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Колодій представляти національну команду США.

Зміна громадянства набуде чинності через рік після ухвалення рішення. Тобто гімнаст зможе виступати як представник збірної США з 8 травня 2026 року.

На початку року ЗМІ писали, що Пантелій Колодій має виступити у відбірковому турнірі на чемпіонаті США, однак він не зміг через те, що за регламентом на турнірі можуть змагатися лише американці. Українець мав представляти університет Стенфорда, де він періодично тренувався після початку повномасштабного вторгнення.

Відзначимо, що Пантелій Колодій виступав за збірну України на чемпіонаті Європи та світу, на Універсіаді та змагався на Кубках світового виклику.