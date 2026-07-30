Динамо вилетіло з Ліги Європи, поступившись клубу з власником-фанатом Путіна

Українські клуби знову не будуть представлені в основному раунді Ліги Європи. Київське Динамо припинило боротьбу у кваліфікації другого за силою єврокубка, знову поступившись грецькому ПАОКу.

Злим генієм для київського клубу став Янніс Константеліас. До голу і асисту у матчі тижневої давнини грек додав дубль у матчі на рідному полі, пише 24 Канал.

ПАОК – Динамо 2:0

Голи: Константеліас, 45+1, 48

Перший тайм навряд можна записати в актив обом командам. Мінімум моментів, практично без гостроти і низькі показники очікуваних голів – за лічені хвилини до перерви греки мали перевагу 0,13 проти 0,12. Яскраве свідчення того, що боротьби і ходіння з м'ячем більше, ніж футболу.

На жаль, команда Ігоря Костюка пропустила класичний гол у роздягальню. Захист буквально вимкнувся з епізоду, вирішивши, що арбітр свисне фол у нападі, але греки продовжили грати, і Константеліасу вдався блискучий удар, недосяжний для В'ячеслава Суркіса. Неприємний "подарунок" голкіперу на честь його єврокубкового дебюту. Руслан Нещерет не грав через м'язовий дискомфорт.

По перерві Константеліас вирішив, що він Марадона. Інакше прокоментувати його другий гол складно: грек обіграв практично половину української команди на швидкості і знову пробив повз Суркіса. Номінант на гол тижня, але Динамо від цього зовсім не легше.

Гол, ПАОК – Динамо 2:0, дивіться відео:

| GOAL: WHAT A SPECTACULAR SOLO GOAL FROM GIANNIS CONSTANTELIAS! BRACE FOR HIM!



5-2 ON AGGREGATE!



PAOK 2-0 Dynamo Kyiv. pic.twitter.com/cWunovqYG7 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 30, 2026

Кияни намагалися рятувати ситуацію, один раз після навісу Буяльського зі штрафного рикошетом м'яч пішов у хрестовину, потім Бражко влучив у стійку. Коли не щастить, то не щастить: відродити інтригу не вийшло.

2:0 у підсумку. Динамо, на жаль, не змогло втерти носа клубу, президент якого перебуває під санкціями за підтримку російської агресії.

Що далі для Динамо

Єврокубкова кампанія для киян не завершена: тепер на черзі Ліга конференцій. Для потрапляння в основний раунд потрібно пройти двох суперників.

Перший визначається у матчі азербайджанського Карабаха та болгарського ЦСКА (Софія). Той, хто зазнає поразки у цій дуелі, гратиме з Динамо у третьому кваліфай-раунді ЛК.