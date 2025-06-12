Папа Римський порушив традиції Ватикану та вдягнув спортивний аксесуар: епічне фото понтифіка

Очільник Католицької церкви вирішив нестандартно підійти до вибору одягу на аудієнцію. Лев XIV згадав про свою улюблену бейсбольну команду.

У Ватикані 18 травня відбулась інтронізація новобраного Папи Римського Лева XIV, якого звуть Роберт Прево. Він відомий своєю великою любов'ю до спорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Папа Римський у бейсболці

Її він продемонстрував під час нещодавньої загальної аудієнції у Ватикані. Лев XIV здивував публіку нетиповим для понтифіка аксесуаром одягу, а саме – бейсболкою клубу Chicago White Sox.

Він став першим очільником Католицької церкви, який публічно порушив усталені папські протоколи одягу. Папа поєднав бейсболку з традиційною білою рясою, чим остаточно закріпив свій статус фаната клубу з Чикаго.



Папа Римський у бейсболці улюбленої команди / фото Getty Images

Ще раніше його брат Джон розповідав, що Лев XIV є давнім вболівальником Chicago White Sox. У мережі також ширяться архівні відео, на яких Роберт Прево відвідує матчі команди під час Світової серії 2005 року.

Папа Римський на бейсболі у 2005 році: дивитися відео

Саме тоді Chicago White Sox здобули перемогу вперше за 88 років. До слова, місцева газета Chicago Sun Times охрестила нового Папу прізвиськом Da Pope, що є характерним для чиказького сленгу.

Відзначимо, що тренер Папи Римського Валеріо Мазелла розповідав, що Роберт Прево часто відвідував заняття спортом. Тренування включали аеробіку, розминку на тренажерах і вправи для зміцнення м'язів.