Новий Папа Римський Лев XIV, який мав ім'я Роберт Френсіс Превост, народився в Чикаго. Понтифік має франко-італійське походження, пише 24 Канал з посиланням на Geneanet.

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Що пов'язує Папу Римського з "Королем Еріком"

Французькі генеалоги зуміли дослідити його родовід аж до 1415 року. Вони виявили, що у Папи Римського та ексфутболіста Еріка Кантони є спільні родичі.

Дві непересічні особистості сучасності поєднує пара Бертрана Негреля та Луїзи Жан, які взяли шлюб у 1566 році в південній Франції.

У родинному дереві спільні предки знаходяться на відстані між 12 та 15 поколінням. Цікаво, що до родини Негреля також відноситься відомий французький письменник та філософ Альбер Камю.

Зазначимо, що Ерік Кантона, який мав прізвисько "Король Ерік", став культовим гравцем Манчестер Юнайтед та збірної Франції на початку 90-х років минулого століття. Харизматичний форвард своїм прикладом надихав молодих Раяна Гіггза, Девіда Бекхема, Пола Скоулза до нових вершин. У складі "червоних дияволів" француз провів п'ять сезонів, здобувши чотири чемпіонські титули.

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV велику увагу приділяє спорту. У своїй резиденції він провів зустріч з першою ракеткою світу Янніком Сіннером, з яким домовився провести благодійний турнір.