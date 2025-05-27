Наполі подарував Папі Римському унікальну футболку на честь чемпіонства в Серії А

Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію з гравцями, тренерами та керівництвом Наполі. Чемпіон Італії сезону-2024/25 зробив особливий подарунок понтифіку.

У драматичній боротьбі за "золото" Серії А Наполі випередив Інтер. "Партенопейці" вчетверте у своїй історії стали чемпіонами Італії, пише 24 Канал.

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Чемпіони Італії на аудієнції у Папи Римського

Після тріумфу в чемпіонаті Італії делегація Наполі на чолі з власником Ауреліо де Лаурентіса прибула до Ватикану на зустріч з новообраним Папою Римським. Про це повідомила пресслужба "партенопейців".

Зустріч понтифіка з футболістами та тренерами клубу відбулася у Клементинській залі Апостольського палацу Святого Престолу.

На початку аудієнції стався кумедний момент. Папа звернув увагу, що деякі гравці не аплодували йому під час зустрічі. Понтифік не збентежився та за допомогою жарту розрядив ситуацію.

Можливо, ви не аплодували, бо прочитали в газетах, що я вболіваю за Рому. Але не все, що пишуть у ЗМІ – правда,

– сказав Папа Римський.

Відео зустрічі Папи Римського з Наполі

Наостанок власник Наполі Ауреліо де Лаурентіс подарував Папі Римському футболку з його іменем та десятим номером, під яким грав легендарний Дієго Марадона. На футболці поставили автографи усі гравці "блакитних".