"Сподіваюся, Росія якомога швидше повернеться": зірковий легіонер УПЛ зробив скандальну заяву

Колишній футболіст Металіста Папу Гомес відвідав захід у Росії та закликав повернути російські команди до єврокубків. Аргентинець також похвалив місцевих гравців та футбольну інфраструктуру.

38-річний Гомес приїхав до Підмосков'я на церемонію вручення премії, організовану московським Спартаком. Компанію йому склали відомі ексфутболісти збірних Бразилії та Нідерландів, які також стали гостями заходу, передає 24 Канал.

Гомес захотів повернення Росії до єврокубків

Під час перебування в Росії аргентинець висловив сподівання, що російські клуби та національна збірна зможуть якнайшвидше повернутися до міжнародних змагань. Свою позицію він аргументував наявністю якісних футболістів і розвиненої інфраструктури.

Сподіваюся, що Росія якомога швидше повернеться до єврокубків і покаже свій рівень. Тут є якісні гравці, розвинена футбольна інфраструктура. Тому я переконаний, що російський футбол швидко повернеться на звично високий рівень,

– цитує Гомеса російський пропагандистський телеканал "Звезда".

Заява пролунала на тлі відсторонення російських клубів і збірних від міжнародних футбольних змагань після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що відомо про кар'єру Папу Гомеса

Аргентинський півзахисник виступав за харківський Металіст у 2013–2014 роках. За свою кар'єру він також грав за італійську Аталанту та іспанську Севілью, а у 2022 році став чемпіоном світу зі збірною Аргентини.

У 2023 році Гомеса дискваліфікували на два роки через виявлення тербуталіну в біологічних зразках. Термін відсторонення завершився у 2025 році. У вересні 2026-го футболіст приєднався до клубу Форте Віртус з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Окрім Гомеса, захід у Підмосков'ї відвідали колишні зірки збірної Бразилії Дунга та Рівалдо, а також ексхавбек збірної Нідерландів Веслі Снейдер.

Нагадаємо, напередодні російський дрон влучив у будинок півзахисника київського Динамо Олександра Піхальонка.