Старт матчу Парагвай – Франція може бути перенесений

Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Франції та Парагваю, що відбудеться в ніч на 5 липня, може стартувати пізніше запланованого часу. Причиною можливої затримки є несприятливі погодні умови.

Стартовий свисток зустрічі має пролунати о 00:00 за київським часом. Однак, як повідомляє RMC Sport, за кілька годин до початку поєдинку прогнози погоди залишаються невтішними.

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Чи відбудеться матч Парагвай – Франція?

ФІФА вже попередила, що на цей момент існує високий ризик затримки матчу через погодні умови. Причиною можуть стати грози, які прогнозують у районі проведення гри.

Журналісти не виключають повторення сценарію матчу групового етапу між Францією та Іраком, який 22 червня на стадіоні "Лінкольн" у Філадельфії був перерваний більш ніж на дві години через сильну грозу.

У США діє суворий протокол безпеки щодо несприятливих погодних явищ. Якщо блискавку фіксують у радіусі 13 кілометрів від стадіону, матч зупиняють або відкладають. У такому випадку футболісти обох команд повертаються до роздягалень, а вболівальники повинні перейти до спеціально визначених укриттів.

Таким чином, проведення матчу Франція – Парагвай у запланований час залежатиме від погодної ситуації безпосередньо перед стартом зустрічі.

Парагвай – Франція: що відомо

Збірна Парагваю стала автором однієї з найбільших несподіванок турніру. Фінішувавши третьою у групі D (поразка від США 1:4, перемога над Туреччиною 1:0, нічия з Австралією 0:0), парагвайці в 1/16 фіналу сенсаційно вибили чотириразових чемпіонів світу Німеччину. Основний час завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими були представники Парагваю – 4:3.

Франція впевнено виграла групу I, здобувши три перемоги: над Сенегалом (3:1), Іраком (3:0) та Норвегією (4:1). У першому раунді плей-оф французи без проблем розібралися зі Швецією, перемігши з рахунком 3:0.

Найбільшу небезпеку в складі французької збірної становлять капітан Кіліан Мбаппе та Майкл Олісе.