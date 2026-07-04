Стартовый свисток матча должен прозвучать в 00:00 по киевскому времени. Однако, как сообщает RMC Sport, за несколько часов до начала матча прогнозы погоды остаются неутешительными.

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Состоится ли матч Парагвай – Франция?

ФИФА уже предупредила, что на данный момент существует высокий риск задержки матча из-за погодных условий. Причиной могут стать грозы, которые прогнозируются в районе проведения игры.

Журналисты не исключают повторения сценария матча группового этапа между Францией и Ираком, который 22 июня на стадионе "Линкольн" в Филадельфии был прерван более чем на два часа из-за сильной грозы.

В США действует строгий протокол безопасности в отношении неблагоприятных погодных явлений. Если молнию фиксируют в радиусе 13 километров от стадиона, матч останавливают или откладывают. В таком случае футболисты обеих команд возвращаются в раздевалки, а болельщики должны перейти в специально отведенные укрытия.

Таким образом, проведение матча Франция – Парагвай в запланированное время будет зависеть от погодной ситуации непосредственно перед началом встречи.

Парагвай – Франция: что известно

Сборная Парагвая стала автором одной из самых больших неожиданностей турнира. Заняв третье место в группе D (поражение от США 1:4, победа над Турцией 1:0, ничья с Австралией 0:0), парагвайцы в 1/16 финала сенсационно выбили четырехкратных чемпионов мира – Германию. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались представители Парагвая – 4:3.

Франция уверенно выиграла группу I, одержав три победы: над Сенегалом (3:1), Ираком (3:0) и Норвегией (4:1). В первом раунде плей-офф французы без проблем разобрались со Швецией, победив со счетом 3:0.

Наибольшую опасность в составе французской сборной представляют капитан Килиан Мбаппе и Майкл Олисе.