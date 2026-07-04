Все началось с едкого комментария в адрес качества игры парагвайцев со стороны чемпиона мира и Европы в прямом эфире. А в ответ парагвайский вратарь-рекордсмен вообще не сдерживался, пишет 24 Канал.

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Что вызвало скандал перед матчем Франции и Парагвая?

Кристоф Дюгарри публично выразил убеждение, что Парагвай в 1/8 финала будет просто разгромлен французами, ведь команда якобы "вообще не способна играть, а в ее атаке все просто катастрофично".

Хосе Луис Чилаверт не стал сдерживаться в высказываниях. В сети X он фактически позволил себе расистский комментарий, написав, что по крайней мере в 1998 году они играли действительно со сборной Франции, а сейчас будут противостоять африканской команде.

Для Чилаверта это далеко не первое высказывание, выходящее за рамки фола. Однажды он обвинил Килиана Мбаппе в том, что тот якобы живет с трансгендерным мужчиной, а появление камер и микрофонов у арбитров назвал "феминизацией футбола".

Чем известны Дюгарри и Чилаверт?

Кристоф Дюгарри провел за сборную Франции 55 матчей, был участником и победителем чемпионата мира-1998 и Евро-2000. На клубном уровне успел поиграть в "Милане" и "Барселоне", став чемпионом Испании.

Хосе Луис Чилаверт – один из самых легендарных вратарей мирового футбола, автор 62 забитых мячей, что делает его вторым самым результативным голкипером в истории после Рожерио Сени. Никто из вратарей никогда не забивал больше, чем Чилаверт, на уровне национальных сборных – восемь мячей. Вместе со сборной Парагвая Чилаверт участвовал в чемпионатах мира 1998 и 2002 годов.