Лео помешала формальность, произошедшая во время победного гола Аргентины в конце второго дополнительного времени. Месси принял участие в этом эпизоде, прекрасно навесив с углового флажка, напоминает 24 Канал.

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Что произошло в матче Аргентина – Кабо-Верде?

После навеса Месси на 111-й минуте мяч попал прямо на голову Ромеро, который и направил его в сетку. По крайней мере, казалось, что именно защитник аргентинцев точно пробил и помог таким образом Лионелю Месси стать лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира. Эта результативная передача должна была стать для него 9-й на чемпионатах мира, в то время как у Диего Армандо Марадоны было 8 ассистов.

Однако на повторе было видно, что мяч после касания головы Ромеро задел руку защитника сборной Кабо-Верде Дини Боргеса, и уже после этого пролетел мимо вратаря Возинью. Таким образом, в ФИФА этот гол записали как автогол, а голевая передача в таком случае не засчитывается.

Иронично, что опередить Марадону, известного в первую очередь своим легендарным голом "рука Бога", Месси помешало именно прикосновение к руке, да еще и не своей.

Какие рекорды побил Месси в матче с Кабо-Верде?

Несмотря на отсутствие рекорда по количеству голевых передач, Лео все равно ушел с поля с целым рядом новых лучших достижений.

Во-первых, он еще сильнее укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира всех времен – 20 голов. А также как лидер гоночной таблицы бомбардиров на этом чемпионате мира – 7 мячей против 6 у Килиана Мбаппе.

Ни один другой игрок в истории не забивал по семь и более голов на двух разных чемпионатах мира – а Месси это уже удалось.

Кроме того, Месси отныне является рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира – это был его юбилейный 30-й поединок. И уже восьмой подряд, в котором он не покидает поле без забитого гола, что тоже является абсолютным рекордом.