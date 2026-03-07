Два золота та бронза: Україна очолила медальний залік Паралімпіади

Змагання з парабіатлону на Зимовій Паралімпіаді-2026 виявилися для України по-справжньому золотими: після тріумфу Тараса Радя паралімпійською чемпіонкою також стала Олександра Кононова. А Людмила Ляшенко принесла команді України першу бронзу.

Таким чином в України вже три медалі на змаганнях в Мілані та Кортіні, повідомляє 24 Канал.

Які результати показали українки у парабіатлоні стоячи?

Олександра Кононова не припустилася жодної помилки на стрільбищах і з хорошим темпом по дистанції фінішувала на 5 секунд швидше, ніж результат канадки Наталі Вілкі.

Людмила Ляшенко спромоглася піднятися на п'єдестал пошани навіть попри те, що на другому вогневому рубежі в неї був один промах.

Близько до медалей була Ірина Буй, але ідеальна стрільба не компенсувала скромні показники швидкості – 5-те місце у підсумковому протоколі.

Богдана Конашук дещо втратила концентрацію на другій стрільбі та припустиолася 2 промахів, що опустило її на 9-ту сходинку.

Яке місце посідає Україна у медальному заліку?

Згідно з офіційним медальним заліком на сайті Паралімпіади, Україна злетіла на першу сходинку, яку посідає одноосібно. Найближчі переслідувачі австрійці теж мають два золота, але без бронзи.

У суботу, 7 березня, українці також будуть представлені в інших дисциплінах парабіатлону – для спортсменів з ураженням зору.