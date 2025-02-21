Паркер – Баколе: як змінився прогноз на переможця після зняття з бою Дюбуа

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 22 лютого відбудеться великий вечір боксу. У рамках андеркарду Джозеф Паркер проведе захист свого титулу тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті.

Суперником новозеландського боксера стане боєць із ДР Конго Мартін Баколе. Хоча за декілька днів до вечора боксу опонентом Джозефа Паркера ще був чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Хвороба Дюбуа ледь не зірвала бій Паркера

20 лютого стало відомо про хворобу "Динаміта", через яку він не зможе вийти у ринг 22 лютого. Дюбуа та Паркер не поб'ються за звання наступного суперника Олександра Усика. Британець перебуває під пильним наглядом медиків. Аби не зривати бій Паркеру, організатори вечора боксу в Ер-Ріяді взялись терміново шукати нового опонента для Джозефа. На щастя, йому досить оперативно вдалось знайти. 22 лютого Паркер розділить ринг із Мартіном Баколе.

На кону стоятиме пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Паркер.

Зверніть увагу! На кону бою Дюбуа – Паркер повинен був стояти чемпіонський пояс за версією IBF, яким володіє Даніель. Навіть після скасування поєдинку "Динаміт" не втратив титул та досі має шанси стати наступним суперником Олександра Усика.

Також повідомляється, що переможець бою Паркер – Баколе стане обов'язковим претендентом для Усика.

Відзначимо, що Паркер поступається своєму майбутньому супернику за антропометричними даними. Те саме було, якби Джозеф таки побився із Дюбуа. Однак параметри Мартіна є ще більшими. Конголезький боксер вищий за Паркера на 6 сантиметрів. Така ж перевага Баколе і за розмахом рук.

Статистика боксерів Паркера та Баколе

За спиною Баколе 21 перемога у 22-х проведених боях (16 – нокаутом), а також одна поразка. Єдине фіаско Мартін зазнав 13 жовтня 2018-го року у зустрічі проти американця Майкла Гантера.

Натомість Паркер зазнав трьох поразок у 38-ми поєдинках, у яких тріумфував 35 разів (23 – нокаутом). Джозеф поступався Ентоні Джошуа, Ділліану Вайту та Джо Джойсу.

Прогноз Favbet

Якщо у бою проти Даніеля Дюбуа Джозеф Паркер був аутсайдером поєдинку, то тепер все перевернулось із ніг на голову. Новозеландський боксер став фаворитом протистояння проти Мартіна Баколе. Його перемогу оцінюють в 1,62. Натомість на звитягу супертяжа із ДР Конго дають 2,32.

У Favbet не вірять, що бій триватиме встановлену кількість раундів: так – 2,62, ні – 1,45.

Усі можливі результати бою Паркер – Баколе:

Дострокова перемога Паркера – 2,50 ;

; Нічия – 17 ;

; Звитяга Баколе за очками – 8 ;

; Дострокова перемога Мартіна – 3,10 ;

; Звитяга Джозефа за суддівськими записками – 4,33.

Як бачимо, що найкращий коефіцієнт Favbet дає на дострокову перемогу Джозефа Паркера.