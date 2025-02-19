Однак не лише пояс "Динаміта" буде на кону цього бою. Переможець протистояння Дюбуа – Паркер стане наступним суперником Олександра Усика. Британець або новозеландець зійдуться у ринзі із Усиком у бою за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, повідомляє 24 Канал.

До теми Дюбуа – Паркер: прогноз на бій, у якому визначиться наступний суперник Усика

Велика битва Дюбуа – Паркер

Український чемпіон світу та його команда стежитимуть за боєм Дюбуа – Паркер у ринг-сайді. Тому не виключено, що після закінчення цього протистояння Усик з'явиться на рингу, як це зробив "Динаміт" після переможного реваншу українця проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2024-го року.

Обидва боксери висловлюють свою готовність не лише до очної битви, а й до зустрічі із непереможним Усиком.

Хто транслюватиме бій

Вечір боксу традиційно розігріють поєдинки, які відбудуться у рамках андеркарду боксерської події в Ер-Ріяді. Він розпочнеться 22 лютого о 18:15 (за київським часом). А от поєдинок між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером відбудеться не раніше 22:10 за Києвом.

Вечір боксу із Ер-Ріяді у прямому ефірі покаже стрімінговий сервіс DAZN. На жаль, українським прихильникам боксу доведеться солідно заплатити, аби переглянути поєдинки, зокрема Дюбуа – Паркер. Можна оформити спеціальну підписку, вартість якої складе 1094 гривень.

Також бій транслюватимуть британські телеканали Sky Sports та TNT Sports.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Дюбуа – Паркер. Після поєдинку на сайті буде опублікований підсумковий результат протистояння та інших боїв вечора боксу в Ер-Ріяді, коментарі бійців та усе найцікавіше, що стосується теми боксерського шоу.