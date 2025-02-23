Паркер прокоментував перемогу над "грізним" Баколе, порівнявши його з танцюристом

Джозеф Паркер бився з Мартіном Баколе у головному поєдинку вечора боксу в ніч з 22 на 23 в Ер-Ріяді. Новозеландський боксер захищав титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі.

Мартін Баколе замінив Даніеля Дюбуа, який захворів перед бою з Паркером. Попри гучні заяви конголезький супертяж з тріском провалився. Поєдинок завершився достроковою перемогою Джозефа у другому раунді.

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Коментар Паркера після бою з Баколе

Новозеландський боксер подякував Богу за звитягу, а також організаторам поєдинку, зокрема Туркі Аль аш-Шейху. Також Паркер висловив вдячність Мартіну Баколе за те, що він зміг приїхати та дати бій.

Джозеф Паркер розповів, завдяки чому він здолав Мартіна Баколе, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing on TNT Sports.

Я сильний, здоровий, у чудовій формі, і за це дякую двом людям, я наполегливо працював. Ми з тренером обговорювали тактику, він усе для мене розклав по поличках. Мені потрібно було зберігати терпіння,

– сказав Паркер.

Новозеландець також розповів про плани щодо наступних боїв. Джозеф Паркер назвав боксера, з яким хоче зустрітись у ринзі.

А тепер я хочу сказати: хто наступний? Як я можу отримати бій за титул? Як я можу стати чемпіоном світу знову? Якщо Усику потрібен партнер для танців, я попрошу дядька Френка організувати цей поєдинок. Але я хочу битися за титул, моя мета стати чемпіоном світу знову,

– висловився Паркер.

Цікаво. Звитяга над Мартіном Баколе стала третьою поспіль для Джозефа Паркера над зірковими боксерами. До цього новозеландський боксер переміг Чжана Чжилея та Деонтея Вайлдера.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер після перемоги над Мартіном Баколе став обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком. Новозеландець може побитись з українським чемпіоном за титул WBO.