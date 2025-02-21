Куди пропав Баколе: Паркер провів кумедну битву поглядів з промоутером Ф'юрі

Напередодні бою за участю Джозефа Паркера та Мартіна Баколе відбулася офіційна церемонія зважування та битва поглядів. Все б добре, але важлива процедура відбулася без африканського боксера.

У ніч з 22 на 23 лютого на Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді відбудеться грандіозний вечір боксу. У співголовному поєдинку зустрінуться Джозеф Паркер та Мартін Баколе, пише 24 Канал.

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Воррен штовхнув Паркера на битві поглядів

В останній медіаподії тижня відбулася церемонія зважування та битва поглядів. На вагах новозеландський боксер показав 121,1 кілограма. А от Мартіна Баколе організатори шоу не дочекалися.

Через термінову заміну хворого Даніеля Дюбуа конголезець не встиг прибути до Ер-Ріяду.

Тож на битву поглядів з Джозефом Паркером вийшов Френк Воррен – голова промоутерської компанії Queensberry Promotions. Він добре відомий любителям боксу як промоутер Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа.

Боксер та промоутер провели жартівливу дуель поглядів, під час якої Воррен навіть штовхнув Паркера.

Відео битви поглядів Паркера та Воррена

Нагадаємо, що бій за участю Джозефа Паркера та Мартіна Баколе відбудеться у суботу, 22 лютого. На кону стоятиме пояс тимчасового чемпіона WBO, яким володіє новозеландець. Крім того, переможець поєдинку може стати суперником Олександра Усика.