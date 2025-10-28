Усик отримав застереження від жертви Вордлі: чого слід остерігатись українцю

У ніч проти 26 жовтня Фабіо Вордлі доволі несподівано нокаутував Джозефа Паркера у бою за право стати обов'язковим претендентом на Олександра Усика. Після поєдинку Паркер прокоментував силу удару Вордлі.

Новозеландський боксер оцінив рівень Фабіо Вордлі, зробивши попередження Олександру Усику. Джозеф Паркер пригадав, як британець спіймав його під час очного бою у Лондоні, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out Boxing News.

Що сказав Паркер про силу Вордлі?

Паркер розповів, як почувається після поразки 25 жовтня. Також Джозеф зачепив тему зупинки бою та зізнався, чи міг би продовжувати поєдинок після болючих ударів суперника в 11-му раунді.

Він справді на високому рівні. Піймав мене кількома ударами, і я подумав: "О, непогано". Він прийняв виклик, як і я, і показав гарний бій. Мені здавалося, що я проводив хороший поєдинок, але іноді тебе ловлять – це й є бокс. Почувався нормально, коли бій зупинили, але я ж не суддя, щоб вирішувати. Звісно, я хотів продовжувати,

– заявив Паркер.

Відзначимо, що Джозеф зазнав четвертої поразки у професійній кар'єрі, усі вони були у боях із британцями. Загалом за його спиною 36 перемог (24 – нокаутом) у 40-ка зустрічах. Натомість Вордлі зберіг статус непереможного бійця – 20 звитяг (19 – нокаутом) та одна нічия (проти земляка Фрейзера Кларка).

До слова, Тайсон Ф'юрі вже встиг висловити про можливе протистояння Олександра Усика проти Фабіо Вордлі. Слова "Циганського короля" процитувало джерело Boxing King Media.

"Усик – особливий талант, чудовий боксер. Але Фабіо небезпечний завдяки своїй потужності. Якщо він влучить, то може нокаутувати будь-кого. У нього надзвичайно сильні кулаки, і сила ударів не зменшується навіть у пізніх раундах. Вважаю, що у поєдинку з Паркером він виглядав дуже переконливо", – говорив Тайсон.

Що відомо про можливий бій Усик – Вордлі?