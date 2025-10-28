Усик получил предостережение от жертвы Уордли: чего следует остерегаться украинцу

В ночь на 26 октября Фабио Уордли довольно неожиданно нокаутировал Джозефа Паркера в бою за право стать обязательным претендентом на Александра Усика. После поединка Паркер прокомментировал силу удара Уордли.

Новозеландский боксер оценил уровень Фабио Уордли, сделав предупреждение Александру Усику. Джозеф Паркер вспомнил, как британец поймал его во время очного боя в Лондоне, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out Boxing News.

Что сказал Паркер о силе Уордли?

Паркер рассказал, как чувствует себя после поражения 25 октября. Также Джозеф затронул тему остановки боя и признался, мог бы продолжать поединок после болезненных ударов соперника в 11-м раунде.

Он действительно на высоком уровне. Поймал меня несколькими ударами, и я подумал: "О, неплохо". Он принял вызов, как и я, и показал хороший бой. Мне казалось, что я проводил хороший поединок, но иногда тебя ловят – это и есть бокс. Чувствовал себя нормально, когда бой остановили, но я же не судья, чтобы решать. Конечно, я хотел продолжать,

– заявил Паркер.

Отметим, что Джозеф потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере, все они были в боях с британцами. Всего за его спиной 36 побед (24 – нокаутом) в 40-ка встречах. Зато Уордли сохранил статус непобедимого бойца – 20 побед (19 – нокаутом) и одна ничья (против земляка Фрейзера Кларка).

К слову, Тайсон Фьюри уже успел высказаться о возможном противостоянии Александра Усика против Фабио Уордли. Слова "Цыганского короля" процитировал источник Boxing King Media.

"Усик – особый талант, замечательный боксер. Но Фабио опасен благодаря своей мощи. Если он попадет, то может нокаутировать любого. У него очень сильные кулаки, и сила ударов не уменьшается даже в поздних раундах. Считаю, что в поединке с Паркером он выглядел очень убедительно", – говорил Тайсон.

Что известно о возможном бое Усик – Уордли?