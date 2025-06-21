"Пропонували вдвічі більше": срібний призер Олімпіад відмовився змінити українське громадянство

Болгарія пропонувала українському спортсмену Парвізу Насібову змінити спортивне громадянство. За це йому пропонували шалені гроші.

Представник з греко-римської боротьби Парвіз Насібов зізнався, що отримував вигідні пропозиції щодо зміни громадянства. Однак він їх відхилив, пише 24 канал з посиланням на LB.live.

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Насібов відмовився змінити громадянство

Борець зазначив, що йому надходило і продовжує надходити багато пропозицій щодо зміни громадянства і навіть у набагато кращих умовах.

Але я в цій країні виріс і я її ні на що не поміняю. Можна сказати, те, що я заробляю в Україні – мені пропонували вдвічі більше. Але в моєму житті фінансові питання – не найголовніше. Є речі, які значно важливіші, ніж фінанси,

– заявив Парвіз Насібов.

Довідка. Спортсмен народився в Азербайджані, однак у 6 років його сім'я перебралася до Миколаєва, де він і почав займатися греко-римською боротьбою.

Відзначимо, що Парвіз Насібом є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор. На Олімпіаді-2028 він розраховує здобути довгоочікуване "золото".