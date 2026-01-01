Пішов з життя легендарний футболіст і тренер вінницької Ниви Паша Касанов

Перед самим новим роком сумна звістка надійшла з Вінниці. На 73-му році життя відійшов у вічність відомий український футболіст та тренер Паша Касанов.

Він зробив величезний внесок у розвиток футболу на Вінниччині. Серце Паши Касанова зупинилося у середу, 31 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Вінницьку територіальну організацію ВФСТ " Колос".

Що відомо про футбольну кар'єру Паши Касанова?

Легенда вінницького футболу народився 19 січня 1953 року у селищі Тавричанка Приморського краю. У дитинстві його родина переїхала до Миколаєва.

У 17 років хлопця, який до цього займався футболом у дворі, запросили до дублюючого складу місцевого Суднобудівника. Після військової служби в одеському СКА футболіста запросили до Вінниці. Саме з цим містом пов'язані найяскравіші сторінки біографії Касанова.

Упродовж 14 сезонів півзахисник виступав за головну команду Вінниці. Касанов став рекордсменом Ниви за кількістю матчів (513), а за кількістю голів ділить перше місце із Сергієм Шевченком (127).

У сезоні 1983 року продемонстрував феноменальну результативність для півзахисника, забивши 27 голів у чемпіонаті СРСР. Тричі ставав найкращим бомбардиром команди у сезоні.

Паша Касанов (ліворуч) під час міжнародного матчу у Вінниці / Фото Богдан Буга УАФ

Під час футбольної кар'єри також виступав за Металург Запоріжжя та Полісся Житомир. У 1992 році розпочав тренерську діяльність у рідній Ниві. Працював у клубі на різних посадах, а у 1996 – 1997 роках був головним тренером команди, яка дебютувала на євроарені в розіграші Кубка володарів кубка.

Багато часу Паша Касанов присвятив розвитку футболу на Вінниччині. Він був засновником футбольної школи "Світанок", з якої вийшли гравець збірної України Валерій Федорчук та ексголкіпер донецького Олімпіка Артем Кичак.

Які досягнення Касанова у футболі?