Тренер Дженоа оцінив фізичний стан Маліновського після відновлення від травми

У п'ятницю, 14 березня, відбудеться перший матч 29 туру італійської Серії А. У ньому Дженоа вдома буде приймати Лечче.

Напередодні цього поєдинку відбулася традиційна пресконференція за участі тренерів майбутніх суперників. На ній, серед іншого, наставних "грифонів" висловився про Руслана Маліновського, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

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Хороша новина для українських уболівальників

Патрік Вієйра розповів, у якому фізичному стані перебуває український півзахисник. Він заявив, що уродженець Житомира повністю відновився від травми та готовий виходити на поле з перших хвилин.

"За останні два тижні він досяг фізичного прогресу. Маліновський вийшов на поле в матчі проти Кальярі в останні 15-20 хвилин і готовий грати зі старту.

Він – важливий, тому що може додати якість в останніх 20-30 метрах, але в півзахисті у нас є якісні гравці, і для мене важливо знайти баланс", – сказав француз.

Довідка. Матч Дженоа – Лечче розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що Руслан Маліновський отримав серйозну травму наприкінці вересня 2024 року. Через перелом ноги та вивих суглоба правої щиколотки він пропустив п'ять місяців. Усього в нинішньому сезоні українець провів сім поєдинків, у яких відзначився одним асистом.