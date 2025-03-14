Перед початком цієї стадії турніру штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на тріумф. Суперкомп'ютер змоделював змагання 10 000 разів та назвав найбільш ймовірного чемпіона, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta Analyst.

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Прогноз від штучного інтелекту

Новим фаворитом змагання після вильоту Ліверпуля від ПСЖ стала Барселона. Шанси каталонців на здобуття трофея становлять 20,4%.

Основним конкурентом іспанського клубу вважається ПСЖ із ймовірністю тріумфувати в Лізі чемпіонів 19,3%. Трійку головних претендентів замикає Арсенал Олександра Зінченка – 16,8%.

У топ-5 фаворитів також потрапили міланський Інтер і мадридський Реал Андрія Луніна. Найменше шансів на перемогу в турнірі штучний інтелект дає дортмундській Боруссії.



Шанси всіх клубів на перемогу в ЛЧ-2024/2025 / Зображення Opta Analyst

Нагадаємо, що перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудуться 8 квітня. Трофей майбутні фіналісти розіграють 31 травня в Мюнхені на "Альянц Арені".