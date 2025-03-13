Першим учасником чвертьфіналу Ліги чемпіонів стала каталонська Барселона. "Блаугранас" пройшли лісабонську Бенфіку Анатолія Трубіна, повідомляє 24 Канал.
До теми Виліт Трубіна, а ПСЖ мінуснув Ліверпуль: хто вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Хто зіграє у чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Також 11 березня до 1/4 фіналу турніру пробились Інтер, ПСЖ та Баварія. Найскладніший шлях із цього тріо був у паризького клубу, який програв Ліверпулю у першому матчі, а у поєдинку-відповіді перевів гру у серію пенальті, де гравці ПСЖ були точнішими.
12 березня визначились ще чотири останні чвертьфіналісти ЛЧ-2024/2025. Першою у наступний раунд пробилась дортмундська Боруссія, яка вибила Лілль.
Арсенал гарантував собі путівку у чвертьфінал ЛЧ ще у першому матчі, коли розгромив на виїзді ПСВ 1:7. Другий поєдинок закінчився бойовою нічиєю 2:2, але це не завадило "канонірам" пробитись далі. Також в 1/4 фіналу турніру зіграють Реал та Астон Вілла.
Одним із центральних матчів чвертьфіналу Ліги чемпіонів буде протистояння Арсенала проти Реала. Це буде не лише битва англійського та іспанського грандів, а й зустріч Олександра Зінченка та Андрія Луніна.
Чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів-2024/2025
- Арсенал – Реал (8 квітня)
- Баварія – Інтер (8 квітня)
- Барселона – Боруссія Дортмунд (9 квітня)
- Астон Вілла – ПСЖ (9 квітня)
Зверніть увагу! Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025 відбудуться 8-9 квітня, а поєдинки-відповіді – 15-16 квітня.