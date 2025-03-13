Первым участником четвертьфинала Лиги чемпионов стала каталонская Барселона. "Блаугранас" прошли лиссабонскую Бенфику Анатолия Трубина, сообщает 24 Канал.

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Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов

Также 11 марта в 1/4 финала турнира пробились Интер, ПСЖ и Бавария. Самый сложный путь из этого трио был у парижского клуба, который проиграл Ливерпулю в первом матче, а в ответном поединке перевел игру в серию пенальти, где игроки ПСЖ были точнее.

12 марта определились еще четыре последние четвертьфиналисты ЛЧ-2024/2025. Первой в следующий раунд пробилась дортмундская Боруссия, которая выбила Лилль.

Арсенал гарантировал себе путевку в четвертьфинал ЛЧ еще в первом матче, когда разгромил на выезде ПСВ 1:7. Второй поединок закончился боевой ничьей 2:2, но это не помешало "канонирам" пробиться дальше. Также в 1/4 финала турнира сыграют Реал и Астон Вилла.

Одним из центральных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов будет противостояние Арсенала против Реала. Это будет не только битва английского и испанского грандов, но и встреча Александра Зинченко и Андрея Лунина.

Четвертьфинальные пары Лиги чемпионов-2024/2025

Арсенал – Реал (8 апреля)

Бавария – Интер (8 апреля)

Барселона – Боруссия Дортмунд (9 апреля)

Астон Вилла – ПСЖ (9 апреля)

Обратите внимание! Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/2025 состоятся 8-9 апреля, а ответные поединки – 15-16 апреля.