"Я люблю Москву": легенда збірної Франції пробив дно і в шапці-вушанці заспівав російську пісню

Колишній захисник Манчестер Юнайтед і збірної Франції Патріс Евра виклав у соцмережах відео, яке привернуло значну увагу фанатів. Цей ролик спричинив активне обговорення серед уболівальників у мережі.

На відео опублікованому в інстаграм француз з'явився у шапці-вушанці, танцював та підспівував пісню "Сєдая ночь" російського виконавця. У підписі до ролика Евра зазначив російською мовою, що ця композиція "не відпускає його вже пів року", а також написав: "Пильную в понеділок з цим російським хуліганом".

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Як Евра зганьбився?

Під час відео ексфутболіст кілька разів вигукнув: "Я люблю Москву!". Він пояснив свої слова спогадами про фінал Ліги чемпіонів 2008 року, в якому Манчестер Юнайтед переміг Челсі на стадіоні "Лужники" в Москві. Також Евра згадав перемогу збірної Франції на чемпіонаті світу 2018 року, після якої французька команда перебувала у російській столиці.

Публікація спричинила неоднозначну реакцію в соцмережах через використання російської музики на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Яка кар'єра була в Еври?

У складі Манчестер Юнайтед (2006 – 2014) п'ять разів ставав чемпіоном Англії, а також виграв Лігу чемпіонів УЄФА (2008) і Клубний чемпіонат світу. Згодом виступав за Ювентус, у складі якого двічі здобував титул чемпіона Італії та доходив до фіналу Ліги чемпіонів. За національну збірну Франції провів понад 80 матчів. Професійну кар'єру завершив у 2019 році.