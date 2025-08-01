У п'ятницю, 1 серпня, відбулися матчі Кубка ліг Північної та Центральної Америки. В одному з них Крус Асуль вдома приймав Сіетл Саундерс.

Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 7:0. Один з голів у цьому поєдинку став справжньою окрасою зустрічі та вже віруситься в мережі, повідомляє 24 Канал.

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Як форвард Сіетла забив неймовірний гол?

Його автором став нападник американського клубу Педро де ла Вега. Він вийшов на заміну на 73-й хвилині й оформив дубль.

Неймовірно ефектним вийшло друге взяття воріт від аргентинця. Він отримав чудову діагональ від Александера Ролдана та вирішив не приймати передачу, а наважився пробити з льоту.

М'яч ідеально ліг на ногу й полетів у дальній кут воріт – воротар був абсолютно безсилим. У коментарях люди активно коментують цей гол, порівнюючи з легендарним ударом Марко ван Бастена, і навіть припускають, що він може претендувати на Премію Пушкаша за підсумками року.

Як Педро де ла Вега забив гол: дивіться відео

Нагадаємо, що навесні шалений гол зі штрафного забив Андреа Пірло. Сталося це в матчі легенд Мілана та Тоттенгема.