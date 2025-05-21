Інакше я піду, – Гвардіола поставив жорсткий ультиматум керівництву Манчестер Сіті

Пеп Гвардіола має чинну угоду з "містянами" до літа 2027 року. Проте він може залишити клуб раніше, якщо боси Манчестер Сіті не дослухаються до його вимог.

Іспанський тренер уже дев'ять років очолює манчестерський клуб. Сезон-2024/2025 став лише другим, в якому він не здобув жодного трофея, і спеціаліст назвав одну з причин, через яку це сталося.

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Чим незадоволений Гвардіола

Він висловив невдоволення через проблеми зі складом. А саме іспанцю не подобається, що в нього в обоймі занадто багато гравців, тому зірковий тренер вимагає провести чистку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

"Я сказав керівництву клубу, що не хочу мати великий склад. Я не хочу залишати 5-6 гравців поза заявкою на матч, я цього не хочу. Інакше я піду. Я не можу залишати гравців стежити за футболом з трибуни.

Мені важко тренувати так багато гравців, тому що мені доводиться довго вибирати склад на гру. Якщо в нас будуть травми, то в нас є гравці академії, ми можемо так робити. Це важливо для того, щоб у команди був міцний зв’язок і душа", – сказав Гвардіола.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Манчестер Сіті посідає третє місце в АПЛ і програв у фіналі Кубка Англії. Також підопічні Гвардіоли не змогли далеко пройти в Кубку ліги та Лізі чемпіонів, вилетівши з цих турнірів в 1/8 та 1/16 фіналу відповідно.

Нагадаємо, що точно після нинішньої кампанії "містян" залишить їх капітан Кевін Де Брюйне. Напередодні він провів прощальний матч за команду на домашньому стадіоні, де відзначився неприємним фейлом.