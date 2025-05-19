Легендарний воротар оголосив про завершення кар'єри: він вигравав Євро-2012 в Україні
- Іспанський воротар Пепе Рейна оголосив про завершення кар'єри у віці 42 років після матчу проти Інтера 23 травня.
- Рейна розпочав кар'єру в Барселоні та виступав за кілька великих клубів, вигравши 11 трофеїв, зокрема ЧС-2010 та Євро-2008, 2012 зі збірною Іспанії.
Іспанський голкіпер Пепе Рейна – один з небагатьох чинних футболістів, який розпочинав ігрову кар'єру ще у XX столітті. У віці 42 років він прийняв рішення повісити бутси на цвях.
Воротар італійського Комо заявив, що нинішній сезон стане останнім для нього в ролі гравця. Його доросла кар'єра тривала чверть століття.
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Кінець неймовірної кар'єри
Рейна анонсував, що свій останній матч він проведе 23 травня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Marca. Це буде гра проти Інтера у 38 турі Серії А.
Дуже прекрасна кар'єра завершилася. Я вирішив піти на пенсію ще в січні, коли до клубу прийшов новий воротар, і я відчув себе відсунутим на другий план. У той момент я сказав дружині: "Гадаю, час настав". Я почуваюся надзвичайно щасливим, коли озираюся назад і згадую все, що пережив. Останній матч? Я волію не думати про те, що я відчуватиму. Вдягнути востаннє рукавички буде особливим моментом,
– заявив іспанець.
Зазначимо, що ігрову кар'єру Пепе Рейна розпочинав у складі Барселони. Він виступав також за Ліверпуль, Наполі, Мілан, Баварію, Астон Віллу, Лаціо та Вільяреал. Минулого року перейшов у Комо на запрошення наставника "ларіджані" Сеска Фабрегаса, з яким грав разом у складі збірної Іспанії.
Довідка. Всього на професійному рівню Рейна провів майже 1000 матчів. Він здобув 11 трофеїв, зокрема, ставав переможцем ЧС-2010, а також двічі вигравав чемпіонат Європи (2008, 2012).
У нинішньому сезоні досвідчений іспанець 12 разів виходив на поле. Він двічі залишав свої ворота "сухими" та допоміг Комо в дебютному сезоні в Серії А посісти десяте місце.
Нагадаємо, що напередодні ще один зірковий іспанський футболіст натякнув, що скоро може повісити бутси на цвях.