Автомобіль в'їхав у натовп вболівальників перед матчем Барселони
- Автомобіль в'їхав у натовп вболівальників перед матчем Барселони та Еспаньйола, внаслідок чого 14 осіб отримали легкі травми.
- Жінка, яка перебувала за кермом, була заарештована; інцидент викликав зупинку матчу на початку першого тайму.
- Матч між Барселоною та Еспаньйолом завершився перемогою Барселони з рахунком 0:2, що забезпечило їм чемпіонство.
- Подібний інцидент трапився раніше після матчу ПСЖ в Лізі чемпіонів.
Перед початком каталонського дербі біля домашнього стадіону Еспаньйола сталася неприємна ситуація. Автомобіль в'їхав у натовп вболівальників.
У четвер, 15 травня, відбувся матч 36-го туру чемпіонату Іспанії між Барселоною та Еспаньойолом. "Каталонці" здобули впевнену перемогу з рахунком 0:2, забезпечивши собі чемпіонство.
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Моторошна ситуація перед матчем
Невідомий автомобіль в натовп уболівальників, який прямував на гру, пише 24 канал з посиланням на AS. За кермом машини перебувала жінка, яку потім заарештували.
За словами жінки, спочатку вона випадково збила дівчину, що спричинило гнів з боку кількох людей і вони почали кидати в авто різні предмети. Через це вона запанікувала, ненавмисно прискорилася і наїхала на вболівальників попереду.
Внаслідок наїзду постраждало 14 осіб. Усі вони обійшлися легкими травмами.
Автомобіль в'їхав у натовп: дивіться відео
Зокрема через цю ситуацію арбітр перервав матч на початку першого тайму. Після консультації з представниками клубу матч було продовжено.
Нагадаємо, що подібний випадок трапився після матчу ПСЖ в Лізі чемпіонів. Тоді невідомий чоловік також збив натовп вболівальників на автомобілі.