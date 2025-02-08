"Начхати, я поб'ю його": український супертяж кинув виклик Ф'юрі
- Український боксер Цотне Рогава висловив впевненість у своїй перемозі над Тайсоном Ф'юрі в можливому бою.
- Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення професійної кар'єри 13 січня.
Український боксер грузинського походження Цотне Рогава висловився про свій можливий бій з Тайсоном Ф'юрі. Він впевнений, що переміг би "Циганського короля"
У травні та грудні 2024 року відбулися бої Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. В обох протистояннях перемогу здобув український боксер.
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Чи переміг би Рогава Ф'юрі
Український боксер думає, що поб'є всіх і йому начхати, що про це думають інші люди, пише 24 канал з посиланням на ESNEWS.
Якщо у нас буде бій із Тайсоном Ф'юрі, то мені потрібно буде шість місяців, і я покажу людям, на що я здатний,
– сказав Цотне Рогава.
Нагадаємо, що 13 січня Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення професійної кар'єри. До цього рішення ходили чутки, що він може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа або провести реванш проти Володимира Кличка.