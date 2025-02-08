В мае и декабре 2024 года состоялись бои Александра Усика и Тайсона Фьюри. В обоих противостояниях победу одержал украинский боксер.

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Победил бы Рогава Фьюри или нет

Украинский боксер думает, что побьет всех и ему плевать, что об этом думают другие люди, пишет 24 канал со ссылкой на ESNEWS.

Если у нас будет бой с Тайсоном Фьюри, то мне нужно будет шесть месяцев, и я покажу людям, на что я способен,

– сказал Цотне Рогава.

Напомним, что 13 января Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры. До этого решения ходили слухи, что он может встретиться на ринге с Энтони Джошуа или провести реванш против Владимира Кличко.