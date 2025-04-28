Переможець реваншу Усик – Дюбуа дізнався ім'я наступного суперника

Переможець реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа вже має наступного суперника. Ним буде боксер, з яким мав зустрітися британець.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Наступний суперник переможця реваншу

Боксер, який переможе у реванші, зобов'язаний буде провести обов'язковий бій з Джозефом Паркером, який наразі володіє тимчасовим титулом WBO, пише 24 канал з посиланням на Густаво Олів'єрі.

"Уважно розглянувши аргументи, які надали всі сторони в питанні обов'язкового захисту титулу WBO, організація вважає найкращим рішенням спочатку провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, а потім обов'язковий захист.

Таким чином, у суперважкому дивізіоні визначиться найсильніший боксер, а бій за звання абсолюту підніме цей вид спорту на найвищий рівень. Джозеф Паркер зберігає статус обов'язкового претендента після об'єднавчого бою", – написав президент WBO.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Даніель Дюбуа мав зустрітися з Джозефом Паркером, однак захворів і його замінив Мартін Баколе.